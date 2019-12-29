الكويت تؤكد تفشي الجرب في تركيا.. وتكشف حقيقة إصابة بعض سياحها

أكد بيان صادر عن وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تفشي الجرب في تركيا وفقا للأخبار المتواترة، واستنفرت جهودها لمتابعة مواطنيها في اسطنبول.

وقال مدير إدارة منع العدوى في وزارة الصحة د. أحمد المطوع إنه لا إبلاغ حتى الآن عن إصابة أي سائح كويتي في تركيا بالجرب، مشددا على أن الوزارة تابعت وتتابع ما يتم تداوله عن وجود انتشار لمرض الجرب في بعض مناطق تركيا وخاصة اسطنبول، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

ولفت إلى أن المتابعة مستمرة لآخر تطورات الأمراض المعدية بالتعاون مع مركز اللوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة بالتنسيق المتواصل مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا عدم وصول أي توصيات من منظمة الصحة العالمية بخصوص انتشار الجرب في تركيا.

وأشار المطوع الى أن مرض الجرب معد، وطريقة انتقاله تكون من خلال الملامسة الطويلة نسبيا، او المكث على الفراش ذاته للمريض المصاب، أو من خلال الاتصال الجسدي الوثيق بين أفراد العائلة، إضافة إلى تبادل الملابس والمناشف مع المصاب.

وكانت وزارة الصحة التركية حذرت من انتشار مرض “الجرب” في عدد من المدن التركية، ودعت المواطنين في حالة ظهور أعراض المرض إلى التوجه للمستشفيات.

وحذر صيادلة أتراك من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب. بينما أوضحت وزارة الصحة أن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية، وفقا لوسائل إعلام تركية.

ودعت الصحة المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى توخي الحذر، خوفًا من الإصابة بمرض الجرب، وقالت إنه: “في حالة ظهور أي أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل”.