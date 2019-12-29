وزير الإسكان يكشف سر نجاح خطة ولي العهد لتطوير القطاع

لا شك أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما يخص تطوير قطاع الإسكان، كانت حاضرة أثناء مراحل نجاح الوزارة في عهد الوزير ماجد الحقيل، في تحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع، وتنفيذ السياسات والخطط التي أدت إلى إحداث تغيير شامل، وإعادة هيكلة كثير من القطاعات التي لها علاقة بالإسكان، بما ساهم بالنهاية في رفع نسبة تملك الوحدات السكنية لدى المواطنين في المملكة.

عن هذه الخطط والسياسات تحدث “الحقيل” في فيديو متداول على مواقع التواصل، قائلا إنه يتبع 4 سياسات رئيسة في وزارته منذ توليه المسؤولية، في مقدمتها تمكين المواطن أيًا كانت وظيفته أو عمره، أن يحصل على التمويل اللازم لتملك وحدته السكنية أو بناء المسكن الملائم، في أقصر وقت ممكن.

وأضاف “الحقيل” أن السياسة الثانية التي يتبعها خلال وجوده في الوزارة، تتمثل في توفير عدد كبير ومتنوع من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية، لافتًا إلى أن السياسة الثالثة في منهج عمله داخل الوزارة هي جعل تمكين التشريعات من تنظيم العلاقة بين الساكن والوزارة.

وأخيرًا فيما يخص السياسة الرابعة التي يتبعها وزير الإسكان، فقال إنه تتمثل في تبسيط إجراءات التملك، والعمل على تطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، لتسهيل اختيار المسكن الملائم والبرامج المناسبة لكل أسرة.