بتهم الثراء الحرام وغسيل الأموال.. أمر بالقبض على رجل اعمال تركي شهير بالسودان

أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر تحريك إجراءات للقبض على رجل الأعمال التركي أوقطاي شعبان حسني بتهم الثراء الحرام وغسيل الأموال وأكد ملاحقته عبر الشرطة الدولية الإنتربول لاستعادته.

وطالبت نيابة الثراء الحرام رجل الأعمال التركي، الذي يحمل الجنسية السودانية بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً أعتباراً من يوم امس الأحد وأشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده إذا لم يسلم نفسه، بسبب تورطه في مخالفات ضريبية وفي غسيل أموال.

ويعتبر أوقطاي من المستثمرين الأتراك الكبار في السودان، وهو متهم بالفساد، بسبب علاقاته السابقة المشبوهة برموز النظام السابق الذي منحه الجنسية السودانية وحصل بموجبها على تسهيلات ضخمة لإدارة أعماله في البلاد.