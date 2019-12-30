تفاصيل: وظائف على المرتبة السابعة في وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل عن بدء التقديم على المسابقة الوظيفية بالمرتبة السابعة ( مطور برامج -رجال ).

وقالت أن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المحددة وتوفير قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

رفع صورة من وثيقة التخرج البكالوريوس بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة ، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وبحجم لا يتجاوز 1 ميقا للصورة امتداد (jpg/png).

أن يتحمل مسؤولية صحة البيانات التي يتم تسجيلها وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب وسيكون التقديم والتسجيل متاحاً اعتباراً من صباح يوم الأحد الساعة التاسعة صباحاً الموافق 03 / 05 / 1441 هـ وحتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس الموافق 07 / 05 / 1441هـ.

أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين وسيتم التقديم عبر الموقع الالكتروني للوزارة.