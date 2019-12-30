غوغل يفضح حكومة الوفاق: مرتزقة سوريين وصلوا بالفعل للقتال في ليبيا

بعد انتشار فيديو المرتزقة السوريين في ليبيا، نشر المكتب الإعلامي الخاص برئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج، بياناً نفى فيه صحة الفيديو.

وادعى البيان، أن الفيديو قديم، وأنه صُور في إدلب، في محاولة لصرف الأنظار عن تدفق الإرهابيين التركمان من سوريا، إلى ليبيا، عبر تركيا، وفق موقع قناة “الحرة”.

ورد ليبيون على بيان حكومة الوفاق باعتماد خرائط غوغل، التي أظهرت تطابقاً بين علامات في الفيديو ونظيراتها في صور الأقمار الصناعية.

وفضح المغردون الليبيون المناورة الفاشلة، موردين أن خرائط غوغل، أكدت أن “الفيديو صور خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس”، ونشر حساب متخصص في تحديد المواقع بالأقمار الصناعية، صوراً توضح تطابق صور الأقمار الصناعية والعلامات الظاهرة في الفيديو.

وظهرت في الفيديو شجرة وحائط أبيض وبناية حمراء اللون، أمام المسلحين السوريين، وهي ذات المعالم التي ظهرت في صور الأقمار الصناعية، مع تطابق بياناتها بشكل كامل.

واستشهد المغردون بحقائق أخرى لنسف رواية حكومة الوفاق، مثل برج المياه الذي ظهر للحظة على يمين مصور الفيديو أثناء تحركه، والذي تطابق مع برج المياه في معسكر التكبالي كما أظهرت صور الأقمار الصناعية.

وأظهر فيديو آخر مقاتلين سوريين في طريق قرب المعسكر، وظهرت فيه بناية بثلاثة أنابيب على أحد جوانبها، وهي ذات العلامات التي الظاهرة أيضاً في صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تطابق مواقع البنايات الأخرى، ما يعني استحالة أن تكون في إدلب السورية.