«الهاتف الإرشادي» في تعليم الطائف يستقبل أكثر من 300 حالة

أسدلت وحدة الخدمات الإرشادية بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف الستار على مبادرة الهاتف الإرشادي والذي استمر لمدة 3 أشهر خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441هـ.

وتعامل الهاتف مع أكثر من 300 حالة مابين تعليمية وتربوية واستشارية للطلاب ولأولياء أمورهم قدمت لهم خدمة المتميزة والحلول النموذجية بإشراف من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي وبمتابعة من مدير إدارة التوجيه والارشاد الطلابي د. سالم الشهري.

وتعد مبادرة الهاتف الارشادي خدمة للرد على استفسارات المستهدفين وحل المشكلات النفسية والتربوية والاجتماعية التي يتعرضون لها وتقديم الاستشارات والإرشادات بسرية تامة لهم.

بالإضافة إلى مساعدة الطلاب في استذكار دروسهم وحل ما يشكل عليهم من مسائل في المواد العلمية والانجليزية من مختلف المراحل الدراسية.

وتتبع الوحدة الإرشادية لإدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بالإدارة وهي وحدة متخصصة في مجال التوجيه والإرشاد التربوي والنفسي تقدم خدمات إرشادية ومعلوماتية واستشارية في جميع مجالات التوجيه والإرشاد.