بمقتل #أبوعلي_الخزعلي المقرب من #قاسم_سليماني… مليشيا الحشد تعتّرف بـ”سر خطير” بعد ضربة أمريكا

إعترف الحشد الشعبي العراقي اليوم رسميا بأن معاون آمر اللواء 45 وثلاثة آخرين، لم يشر إلى هوية أي منهم، قتلوا في القصف الجوي الذي نفذه الجيش الأميركي على خمس مواقع تابعة لكتائب حزب الله في العراق وسوريا.

لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا قالوا إنها لـ”أبو علي الخزعلي” معاون آمر اللواء 45، الذي قتل في الضربة الجوية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت استهداف خمس مواقع تابعة للحزب في سوريا والعراق، وأن عددا من عناصر الحزب سقطوا قتلى وجرحى في العملية.

وأفاد مصدر أميركي بأن خطر الفصائل الموالية لإيران في العراق على الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، والذي نشرت واشنطن على إثره آلاف الجنود في البلاد لمساعدة بغداد على مواجهة التنظيم المتطرف بعدما سيطر على مناطق واسعة في 2014.