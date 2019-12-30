الذهب عند ذروة شهرين بفعل ضعف الدولار وضربات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين نزل الدولار الأمريكي بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1513.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر تشرين الأول عند 1515.80 دولار. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1 بالمئة إلى 1516.60 دولار.

ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب نحو 18 بالمئة منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أفضل عام منذ 2010 ويرجع ذلك بصفة أساسية لحرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمستمرة على مدى 17 شهرا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.92 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 951 دولارا. وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1903.39 دولار للأوقية.