العراق: الياسري يتصدر الترشيحات لقيادة الحكومة الجديدة #العراق_ينتفض

أعلن تحالف البناء العراقي، أمس الأحد، عن اتفاق سياسي بمواصلة الاجتماعات لاختيار مرشح مستقل خلال 24 ساعة لمنصب رئيس الوزراء، مبيناً أن 3 شخصيات مستقلة تتنافس بالترشيحات والآراء مجمعة وذاهبة باتجاه توفيق الياسري.

وقال النائب عن البناء فاضل جابر إنه تم استبعاد مرشح البناء رسمياً أسعد العيداني، وقمنا بإجراء حوارات بين الكتل السياسية كافة للتوافق حول شخصية مستقلة.

وأضاف أن الاجتماعات بين الكتل السياسية انتهت بالاتفاق على اختيار شخصية مستقلة بعيدة عن الأحزاب”، لافتاً إلى أن الاتفاق جرى على ترشيح 3 شخصيات واختيار أحدها، وفقاً لموقع “بغداد بوست” الإخباري.

وتابع أن الشخصيات المطروحة هي محمد توفيق علاوي، وعبد الغني الأسدي، وتوفيق الياسري، مبيناً أن الأصوات والإجماع يذهب حالياً باتجاه حسمها لتوفيق الياسري.

وأوضح النائب أن الكتل السياسية سيتم حسم موقفها خلال 24 ساعة، من أجل تسليم اسم المرشح إلى رئيس الجمهورية برهم صالح لإعلانه رئيساً للحكومة المقبلة بالتوافق.