نائب أمير الجوف يزور الشيخ محمد ابن حميد في منزله

قام صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ال سعود نائب امير منطقة الجوف بزيارة لمنزل الشيخ محمد بن سلطان ابن حميد، مساء يوم أمس الأحد وذلك تلبية من سموه للدعوة.

وقد أعرب الشيخ ابن حميد عن سعادته بتشريف سمو نائب أمير منطقة الجوف لمنزله، مبيناً أن هذه الزيارة تؤكد مدى تلاحم القيادة مع الشعب وتواصلهم الذي لا يخفى على الجميع، وأنها ليست بمستغربةهذه الزيارة من سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد الذي يحرص على التواصل المستمر مع كافة طوائف المجمتع .

حضر الاستقبال عدد من شيوخ القبائل ورجال الأعمال والأعيان والشعراء ووجهاء المجتمع.