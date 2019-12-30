التعاون مطالب بـ”مليون” دولار بعد إقالة سيرجيو

أصبحت إدارة نادي التعاون لكرة القدم، مطالبة بدفع مبلغ مليون دولار للمدرب البرتغالي

باولو سيرجيو، وذلك عقب إقالته من تدريب الفريق، أمس الأحد، على خلفية النتائج المتذبذبة للفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وهناك بند في عقد المدرب البرتغالي،يلزم إدارة التعاون بدفع مليون دولار له، في حالة فسخ العقد من طرف واحد.

وكانت إدارة التعاون عينت عبد الله العسيري لقيادة الفريق، لحين الاتفاق مع مدير فني جديد لخلافة سيرجيو.

ويحتل التعاون المركز السادس في ترتيب بطولة الدوري، برصيد 22 نقطة بعد مرور 13 مرحلة من المسابقة.