“طيران ناس” يستقبل عام 2020 بعروض مميزة لضيوفه

أعلن “طيران ناس”، الناقل الوطني السعودي ‏والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن إطلاق عرض بداية السنة الميلادية 2020.

وتهدف هذه العروض التسويقية إلى جذب المسافرين ليكونوا على متن رحلاته على مدار العام، حيث تبدأ الأسعار من 39 ريالًا للرحلات الداخلية و199 ريالًا للرحلات الدولية.

وحدد طيران ناس المدة الزمنية للحجز والتي تبدأ يوم الأحد 29 ديسمبر 2019 وتمتد إلى 31 ديسمبر 2019، على أن تكون فترة السفر من 1أول فبراير إلى 15 أبريل 2020، وبإمكان ضيوف طيران ناس الحجز عبر الموقع الإلكتروني flynas.com، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، ومن خلال تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

يذكر أن طيران ناس هو الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، حيث يُشغّل أكثر من 1200 رحلة طيران أسبوعيًا إلى 35 وجهة (محلية ودولية) على متن أسطوله المكون من 30 طائرة، ومنذ انطلاقته عام 2007 م، نقل طيران ناس أكثر من 48 مليون مسافر على متن رحلاته، وشهد هذا العدد نموًا مطردًا خلال السنوات الـ 12 الماضية، حيث يحرص على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وجودة الخدمات الفائقة المقدمة لضيوفه المسافرين.