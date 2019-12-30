الاتحاد يخطف برونو أوفيني محترف النصر ويكمل نقص أجانبه

أكملت إدارة نادي الاتحاد جميع الاتفاقات مع لاعب قلب الدفاع البرازيلي برونو أوفيني، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي ستبدأ مع أول أيام العام الميلادي الجديد، ليعوّض برونو البرازيلي نظيره المغربي مروان داكوستا في تشكيلة الفريق الأساسية، ويكون أوّل لقاء يمثّل فيه برونو فريقه الجديد أمام فريق النصر السعودي ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان، وهو الفريق الذي خاض تجربته السابقة في الدوري السعودي معه.

يذكر أن برونو أوفيني يمثّل حاليًا نادي الوكرة القطري، وذلك بعد استغناء نادي النصر نهاية الموسم الماضي عنه عقب قرار تقليص عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي.

وشارك برونو في جميع مباريات فريقه الحالي الأحد عشر، وتمكّن من تسجيل هدف وحيد وحصل خلال هذه اللقاءات على كرت أصفر واحد بينما حافظ على سجّله من أي كرت أحمر خلال جولات الدوري الماضية.