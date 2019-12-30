استئصال الغدة الدرقية لأربعينية بالمنظار الجراحي عن طريق الفم بمدينة الملك عبدالله

حقق فريق بمركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، نجاحًا مميزًا بإنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من ورم في الغدة الدرقية لمدة ثمانية أشهر واستئصاله بتقنية المنظار الجراحي لاول مره على مستوى الخليج العربي.

وقام الفريق الجراحي التكاملي المكون بقيادة الدكتور محمد العيسى وإشراف الدكتور شريف كامل، وبمشاركة فريق التخدير بقيادة الدكتورة إيناس محمد بإجراء هذه الجراحة الفريدة من نوعها والتخصصية والتي تعد من الجراحات الحديثة على مستوى العالم والتي بدأت في المراكز الجراحية الكبرى المتخصصة في العالم منذ عامين فقط واثبتت نجاحها العالي.

وقام الفريق الطبي بتجهيز المريضة بعد تشخيصها وإجراء الفحوص اللازمة والتي أظهرت نتائجها وجود ورم بالغدة الدرقية حيث تم إدخالها لغرفة العمليات وتم استئصال الغدة الدرقية بواسطة المنظار الجراحي عن طريق الفم والاستغناء عن العملية التقليدية التي تتم عن طريق الجرح في الرقبة وآثاره من ترك ندبة على الجلد وتكللت العملية بالنجاح التام، واستجابت المريضة للعلاج.

ويتميز مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكة المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.