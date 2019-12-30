حملات ميدانية لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة بـ”شوقية مكة”

أزالت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة (40) لوحة إعلانية ودعائية مخالفة بعدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن حملاتها الميدانية لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، استمرار الحملات الميدانية بشوارع المنطقة لإزالة اللوحات الدعائية والإرشادية غير المطابقة للوائح والاشتراطات البلدية للحد من التشوه البصري، مؤكدًا أن هذه الجهود امتداد لحرص أمانة العاصمة المقدسة على العقود المبرمة مع شركات الدعاية والإعلان، للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام، لافتًا إلى أن أعمال الإزالة تمت بعد قيام مراقبي قسم الأسواق بإخطار أصحاب هذه اللوحات المخالفة بتصحيح أوضعها من خلال أخذ التصريح لها والالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.