زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” من بندر عباس مركز محافظة هرمزكان بأن الزلزال وقع في الساعة 00:21:17 بالتوقيت المحلي (00:51:13 بعد الظهر بتوقيت جرينتش) على عمق 20 كيلو من سطح الأرض.

وأضاف التقرير، أن مركز الزلزال كان ضواحي مدينة قلعة قاضي التابعة لمركز المحافظة.

ونظرا لوقوع الزلازل فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 آلف آخرين.

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.