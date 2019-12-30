زعيم المعارضة التركية: المقيمون في القصر لا يفكرون سوى بمصالح القطريين

أبدى زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، غضبه من الحد الأدنى للأجور المنتظر الحصول عليه في 2020، المقدر بـ2324 ليرة.

وقال أوغلو، عبر حسابه على «تويتر»، إن تركيا لا تُحكَم وإنما تتناثر. وأضاف: «المقيمون في القصر لا يفكرون في سبل العيش بالحد الأدنى للأجور بقدر ما يفكرون في أرباح القطريين، ويحكمون على الناس بالجوع والبؤس».

وعقدت لجنة الحد الأدنى للأجور، وتتشكل من الحكومة وأصحاب العمل والعمال، اجتماعها الأخير تحت رئاسة وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرة زمرد. وقد رأت اللجنة أن متطلبات العامل من مسكن، وملبس، وصحة، ونقل، وثقافة، يكفيه صافي 2324، وإجمالي 2943 ليرة. لكن هذا الرقم يكفي لعامل واحد وبلا أطفال.