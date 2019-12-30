الجيش الليبي: وصول 300 إرهابي أرسلهم أردوغان من سوريا إلى طرابلس #اردوغان_يغزو_ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الاثنين، وصول ما يقارب 300 إرهابي أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سوريا إلى طرابلس.

وكشفت فيديوهات وتقارير إعلامية عن أن مقاتلين سوريين جُندوا من تركيا للانضمام إلى قوات حكومة فايز السراج الليبية لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي التي تقترب من السيطرة على طرابلس.

وأعلن المسماري، في تصريحات نقلتها قناة العربية، عن أن قوات الجيش الليبي أصبحت على مشارف حي الهضبة في طرابلس.

وقال مسؤولين في ليبيا وتركيا إن الفصائل السورية التركمانية التي قاتلت إلى جانب الأتراك في شمال سوريا ستلتحق قريبا بقوات الحكومة الليبية في طرابلس في وقت قريب.

ويتعلق الأمر بفرقة السلطان المراد التي شكلت على مدى سنوات الحرب السورية جزءا من المعارضة المسلحة ضد النظام، قبل أن تصبح جزءا من العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

ووقعت حكومة طرابلس مع تركيا اتفاقية تعاون أمني وعسكري ووافق البرلمان التركي والحكومة الليبية على تفعيلها منذ أيام.