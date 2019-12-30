الجمارك السعودية و البحرينية توقعان اتفاقية الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

وقعت الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية اتفاقية الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك بمملكة البحرين ، و محافظ الهيئة العامة للجمارك أ. أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

تأتي الاتفاقية كأحد أهم مزايا برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يُعزز مفهوم الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من خلال تقديم الجمارك مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية المعتمدة.

ستُسهم اتفاقية الاعتراف المتبادل في تيسير التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وذلك من خلال عمليات جمركية أكثر مرونة وإمكانية أكبر للتنبؤ بأمن وسلامة سلسلة الإمداد الدولية.