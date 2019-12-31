آلاف الأشخاص يفرون إلى الشواطئ بسبب حرائق الغابات في أستراليا

أبلغت سلطات مكافحة الحرائق، اليوم الثلاثاء، آلاف الأشخاص ممن حاصرتهم حرائق الغابات في جنوب شرق أستراليا بالتراجع إلى الشواطئ بحثا عن بر أمان، بسبب انقطاع معظم الطرق.

وقال أندرو كريسب، مفوض خدمات الطوارئ في ولاية فيكتوريا ، إنه في بلدة مالاكوتا الساحلية 500/ كيلومتر شرقي ملبورن/ كان هناك نحو أربعة آلاف شخص على الشاطئ صباح اليوم الثلاثاء، بسبب سقوط جمرات متوهجة على المدينة بسبب الحرائق.

وأوضح كريسب في مؤتمر صحفي اليوم : مالاكوتا تتعرض لهجوم أسود ومخيف للغاية.

وأضاف: لدينا أربعة آلاف شخص على الشاطئ ومناطق قريبة وهم محميون من جانب رجال الإطفاء لدينا.

وأوضح أن هناك خسائر كبيرة في الممتلكات في أنحاء منطقة جيبسلاند بشمال شرقي الولاية، حيث أتت النيران على 200 ألف هكتار الأسبوع الماضي. ووصف الوضع بأنه “لا يزال خطيرا”.

وقال رئيس وزراء الولاية، دانيل أندروز إنه طلب دعم الجيش من الحكومة الاتحادية حيث طالب بإرسال مروحيات وربما بعض السفن التابعة للقوات البحرية لتوصيل إمدادات وإجلاء الأشخاص إذا اقتضت الضرورة.

وتستشري الحرائق في أنحاء جنوب شرق أستراليا منذ تشرين أول/أكتوبر ،متسببة في إتلاف أكثر من 4ر3 مليون هكتار من أراضي الغابات ومقتل عشرة أشخاص وفقدان نحو ألف منزل، دون أن تكون هناك نهاية في الأفق لذلك الوضع.