واشنطن تتّهم بغداد بعدم بذل الجهود اللازمة لـ”حماية” الأميركيين

اتّهمت واشنطن السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل حماية مصالح الولايات المتحدة، وذلك غداة ضربات أميركية أثارت موجة تنديد في العراق.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين في واشنطن لقد حذّرنا الحكومة العراقية مرارا وتشاركنا معها المعلومات لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفا.

وذكّر المسؤول بأن الجيش الأميركي والدبلوماسيين الأميركيين يتواجدون في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.

وأكد أن من مسؤوليتها وواجبها أن تحمينا. وهي لم تتّخذ الخطوات المناسبة لذلك.