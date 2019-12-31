بعد إنجازاته مع فلامنغو.. البرتغال تمنح جيسوس وساماً رفيعاً

حصل مدرب فلامنغو، البرتغالي جورج جيسوس، الذي حقق إنجازات رائعة خلال 6 شهور فقط تولى خلالها مسؤولية الفريق البرازيلي، على وسام رفيع من بلاده.

أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا، قراره بمنح جيسوس الوسام، بعد قيادة فلامنغو إلى نهائي كأس العالم للأندية أمام ليفربول هذا الشهر.

وقال جيسوس خلال الحفل الذي تسلم خلاله الوسام: “بالطبع لست أو أي من أعضاء فريقي من اكتشف البرازيل أو منحها الاستقلال، لكننا توجنا يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بلقبين، لهذا ستسجل أسماؤنا أيضاً في التاريخ بطريقتنا الخاصة”.

ورفض جيسوس التعليق على بقائه في فلامنغو أو العودة للبرتغال بعد نهاية عقده في يونيو (حزيران) المقبل.

وحصل مدرب توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو، على الوسام ذاته، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو في 2004.