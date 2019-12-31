فلكية جدة: ذروة الرباعيات 2020 في سماء السعودية… الجمعة

ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن شهب الرباعيات تصل ذروة تساقطها بسماء السعودية والمنطقة العربية من منتصف ليل الجمعة 3 يناير وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 4 يناير في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة.

من المعروف أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال البقايا الغبارية المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق وتظهر لنا كشريط من الضوء.

ومن خلال تحديد سرعة واتجاه تلك الشهب يمكن عمل مسار لتلك البقايا الغبارية عبر النظام الشمسي وتحديد مصدرها وفي حالة شهب الرباعيات فإن مصدرها المذنب 2003EH1 المكتشف في العام 2003.

تنشط شهب الرباعيات سنوياً من الأول إلى الخامس من يناير وهذه السنه سيكون القمر في طور التربيع الأول بالتزامن مع ذروتها ولكنه سوف يغرب بعد فترة وجيزة من منتصف الليل ما يترك السماء مظلمة لعرض الشهب .

وبشكل عام تتساقط شهب الرباعيات بمعدل يصل إلى 40 شهاب في الساعة عند ذروتها ولكن يتوقع أن تقدم هذه السنه عرض استثنائي بحوالي 100 شهاب في الساعة بالنسبة للقاطنين في النصف الشرقي من الكرة الأرضية.

ولرصد الشهب يجب أن يكون ذلك من موقع مظلم بعد منتصف الليل حيث ستبدو الشهب تندفع ظاهريا من أمام مجموعة نجوم العواء ولكن يمكن أن تظهر من أي مكان في قبة السماء.