سفير جمهورية اندونيسيا يزور أكبر مشروع نخيل تمر على مستوى العالم التابع لأوقاف الراجحي

قام سعادة سفير جمهورية اندونيسيا لدى المملكة العربية السعودية بزيارة لمشروع الباطن الزراعي التابع لإدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي رحمه الله بمنطقة القصيم, وكان برفقته كلاً من الملحق التجاري, والملحق التعليمي والثقافي وبعض المسؤولين بسفارة جمهورية اندونيسيا بالرياض.

وقام سعادته بجوله على بعض قطاعات النخيل العضوية والنظيفة بمشروع الباطن واستمع سعادته الى شرحاً حول الاسهامات العلمية والفنية التي تقدمها إدارة الأوقاف لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج تمور فائقة الجودة,

من جانبه صرح الأمين العام لإدارة الأوقاف الأستاذ / عبدالسلام بن صالح الراجحي , أنه سعيد بزيارة سعادة سفير جمهورية اندونيسيا لدى المملكة لمشروع الباطن, حيث اطلع خلال زيارته على الأساليب العلمية والعملية التي تتبعها إدارة القطاع الزراعي في مجال زراعة النخيل وانتاج التمور العضوية والتمور السليمة الصحية المنتجة بالمشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف حسب التعليمات الموضحة والمحدودة في الشهادات المختصة التي تم حصول المشروعات الزراعية بإدارة الأوقاف عليها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

كما أكد الراجحي أن إدارة القطاع الزراعي بإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي تقوم بدورها الوطني فيما يختص بتطوير العملية الإنتاجية للتمور ونشرها للعالم وتستشعر ذلك بشكل دائم فهي تسعى لدعم وتطوير إنتاج وتصنيع التمور من خلال استخدام أفضل الاساليب والمعايير العالمية لزراعة النخيل و انتاج التمور, مما أسهم بفضل من الله الحصول على العديد من الجوائز والشهادات المختصة.

وأختتم الراجحي تصريحه مبدياً شكره وتقديره على الدعم الكبير من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله –لما تقدمة المملكة لهذا القطاع الهام الذي يحقق الأمن الغذائي للوطن.

كما قدم شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس / عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي, على جهوده المبذولة لقطاع الزراعة بشكل عام والنخيل بشكل خاص, سائلا المولى العلي القدير أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله – وذريته والقائمين والعاملين على إدارة الأوقاف .