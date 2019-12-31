إدارة #الأهلي: هذه إنجازاتنا خلال 180 يوماً #الدوري_السعودي

استعرضت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، الإنجازات والأعمال التي قدمتها في إدارة النادي بعد مرور 180 يوما على توليها زمام الأمور في النادي.

وكانت إدارة الصائغ تولت مسؤولية النادي في حزيران/يونيو الماضي بعد فوزها في الانتخابات، وتستمر لمدة أربعة أعوام خلفا لإدارة عبدالله بترجي.

وأوضحت إدارة الصائغ في بيان نشر عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها أبرمت العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق، في مقدمتها التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، والتعاقد مع الرباعي الأجنبي يوسف بلايلي ولوكاس ليما وأرفين زوكانوفيتش والبوسني ألفيس ساريتش.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، ألقت إدارة الصائغ الضوء على تعاقدها مع الخماسي محمد خبراني وسلطان مندش ويزيد البكر وخالد البركة ومحمد المجحد.

كذلك أضافت الإدارة في البيان أنها استطاعت خلال فترة الـ180 يوما توقيع أربعة عقود رعاية مختلفة، إضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمباريات في النادي.

وعلى صعيد الإنجازات والبطولات، أكدت إدارة الصائغ أن النادي استطاع خلال فترة رئاستها تحقيق عشر بطولات في مختلف الألعاب كان آخرها تتويج فريق كرة الطاولة في النادي بلقب كأس السوبر السعودي الإماراتي، وبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة والعديد من الإنجازات في الرياضات الفردية والجماعية.

وعلى الصعيد الإداري، أوضحت إدارة الأهلي أنها استطاعت إعادة هيكلة كافة القطاعات الإدارية في النادي وإعداد الخطة الاستراتيجية وتفعيل الأنظمة الالكترونية الإدارية والمالية، وإطلاق تطبيق الأهلي، وإطلاق خدمة التواصل مع جماهير النادي عبر تطبيق “واتساب”.