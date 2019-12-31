إنقاذ حياة مواطن من قطعة “لحم” كادت تنهي حياته في شرق جدة

تمكن بفضل الله بمستشفى شرق جدة من إنقاذ حياة مواطن من غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية بالمرئ بعد أن أدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمرئ كادت أن تودي بحياته.

وقد أوضحت الدكتورة أشواق الصحفي رئيس قسم المناظير و الجهاز الهضمي بأن المواطن فقد قدرته على الإستمتاع بالطعام لفترة تزيد على الأربع سنوات فقد كان كل مرة يتناول فيها الطعام يغص باللقمة و يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتمكن من إبتلاعها.

وكان المريض قد حضر إلى طوارئ المستشفى بعد ست ساعات من تناوله لوجبة عشاء دسمة تحتوي على اللحم ماكان منها إلا أن علقت قطعة من اللحم بداخل المرئ لم تكمل مسيرتها إلى معدته مما سبب له آلام شديدة في المرئ وقئ مستمر على مدى ست ساعات متواصلة إضطر بعدها للحضور للمستشفى وتم عمل أشعة للصدر والمرئ للتأكد من عدم وجود ثقب بالمرئ ومن ثم تم نقل المريض إلى وحدة المناظير لتقييم الحالة.

وتبين أثناء المعاينة بالمنظار بأن قطعة لحم توقفت في منطقتين مختلفتين في المرئ حتى إستقرت في الجزء السفلي مما تسبب في حدوث غرغرينا جزئية في الجزء العلوي للطبقة المخاطية الداخلية بالمرئ.

وقد أدت إلى حدوث شق طولي ونزيف بالمرئ بالجزء السفلي وقد تم إزالتها بحمدالله عن طريق المنظار وبقي المريض تحت الملاحظة عدة أيام لإعطائه العلاج اللازم حتى إستقرت حالته و تمكن من الخروج بصحة جيدة والحمدالله .