المرشد: أسواق القرية بالأحساء خلقت أجواءً اجتماعيةً وحفّزت ريادة الأعمال

أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” دورة تدريبية للإعلام الريادي والتي أقيمت في أسواق القرية في محافظة الأحساء.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “المرشد القابضة” الأستاذ محمد المرشد: أن استثمارات المجموعة تحظى بنموٍّ مميّزٍ من نوعِهِ؛ وتعدُّ أسواق القرية إحدى الوجهات الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية بمحافظة الأحساء؛ حيث حفّزت على دخول عددٍ من شباب وشابات المحافظة لسوق مبيعات التجزئة”.

وأضاف المرشد “تأتي استضافة الدورة التدريبية المُقدمة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” للإعلام الريادي لتُساهم في تفعيل الدور التكاملي بين أهداف المجموعة وقِيَمها نحوَ تحفيز شباب وشابات الأعمال على التوسُّع في الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها”.

الجدير بالذكر أن مجموعة المرشد القابضة إحدى المجموعات المستثمرة في المجالات الصناعية والكهربائية وقطاع المقاولات والأنشطة الترفيهية والعقارية بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات وقطاعات التجزئة بمختلف أنواعها.