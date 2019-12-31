“الشورى” يطالب هيئة الاتصالات بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية

اطلع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير والذي طالب فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.

كما طالب المجلس في قراره بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس, من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة, وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة.

ودعا المجلس الهيئة إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.

وأكد المجلس على ما ورد في البند “أولاً” من قراره السابق رقم 61 / 13 وتاريخ 6 /5/ 1439هـ القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة , لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها. ودعا المجلس في قراره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بذل المزيد من الجهود – بالتنسيق مع الجهات المعنية – للحد من رسائل النصب والاحتيال.