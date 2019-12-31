النيابة العامة تعلن إيقاف “معلم الباحة” المسئ للفظ الجلالة 35 يومًا

أوقفت النيابة العامة، معلم الباحة المسئ للفظ الجلالة في ورقة اختبار طلابه لمدة 35 يومًا وباشرت التحقيق معه، كما خاطبت وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات السماح له بالتدريس بالرغم من ارتكابه عددًا من القضايا.

وكان المعلم قد رفض كتابة وتسليم أسئلة اختبار نهاية الفصل في وقتها المحدد وأجل تسليمها وأصر على اختبار طلابه في اليوم ذاته مضيفًا العبارة المسيئة، كما سبق له التدخين داخل المدرسة، ونقل إلى مدرسته الحالية بعد اعتدائه على طالب ومعلم في مدرسته السابقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم الباحة محمد الغامدي، لـ”الإخبارية”، إن هذه الواقعة استثنائية وفردية لم يحدث لها مثيل، وتم التعامل معها بمهنية، وقرر الدكتور عبدالخالق الزهراني مدير تعليم الباحة، تشكيل لجنة فورية للوقوف على الحادثة وإعداد محضر إبعاد للمعلم عن الميدان التعليمي.