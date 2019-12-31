اعتبارًا من الغد.. “الغذاء والدواء” تمنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في الصناعات الغذائية

تبدأ الهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتبارًا من غد الأربعاء 1/1/2020، تطبيق اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة، التي نصت على منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئيًا” في الصناعات الغذائية.

وبحسب اللائحة، يُمنع مستوردو ومصنعو الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة، وستتخذ “الهيئة” الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك عقب انقضاء المهلة التي منحتها للمستوردين والمصنعين منذ أكثر من عام.

وتطبّق هذه اللائحة على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء الزيوت المهدرجة كليًا، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية (من الأغذية ذات المصادر الحيوانية).

ونفّذت الهيئة، حملة توعوية عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار منع استخدام “الزيوت المهدرجة جزئياً” في الصناعات الغذائية، وقبل التطبيق الرسمي للقرار، وذلك بهدف توعية المستهلكين بما يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين.

وعقدت الهيئة خلال الفترة الماضية ورشاً في مختلف مناطق المملكة لشرح المتطلبات والخطة الفنية الخاصة باللائحة الفنية السعودية، استهدفت جميع المهتمين من شركات الأغذية ومستوردين ومصدّرين ومصنّعين ومكاتب استشارات.

ويأتي هذا الإجراء استمرارًا لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية وخصوصاً ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، واستكمالاً لجهودها بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية.