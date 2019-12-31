“الوئام” تفتح ملف تكرار الأسماء الإدارية في الأندية .. ماذا قدمت وكيف تواجدت

لاشك أن منظومة العمل الإداري في أي نادي تعكس ماتحمله إدارة النادي من فكر وقدرة عملية على إدارة شؤون ناديها وبالتالي فإن أي فشل داخل هذه المنظومة يعود بالدرجة الأولى لسوء عمل في رأس الهرم الإداري في النادي ، وهذا مايجعلنا نطرح سؤالاً مهماً ماهي المعايير الواجب توافرها في من يتقدمون لرئاسة الأندية ماهي الشروط الواجب توافرها وهل يجب إعادة النظر في تلك الشروط من قبل الهيئة العامة للرياضة والتي تسعى دائما لتحديث أنظمتها بما يتوافق مع رؤية سمو ولي العهد 2030.

“الوئام” بدورها من خلال هذا التقرير ستقوم بتسليط الضوء على ظاهرة تتكرر في أنديتنا وهي تدوير الأسماء الإدارية فتجد بعض الأسماء تتكرر في إدارات أندية وبالرجوع لما تقدمه هذه الأسماء لا تجد مايؤهلها لتستمر في إدارات متلاحقة خصوصاً أن بعضها يشغل أماكن حساسة ومهمة في النادي وهذا ما ينعكس سلباً على تكاملية العمل ، وإيجابيته وسيره نحو الطريق الصحيح فتجد وضع النادي يترنح بين هبوط وصعود أو الحفاظ على منطقة معينة لايستطيع الخروج منها وهناك العديد من الأندية التي نشاهد فيها مثل تلك الأمور في حين أن هناك الكثير من الشباب ممن يملكون المؤهل، والفكر وأيضاً المادة قد لايجدون فرصهم للدخول لتلك الإدارات لعدة إعتبارات ترسبت في العمل الإداري في بعض الأندية وساهمت في محدودية الخيارات الإدارية للأسماء القادمة من خارج محيط تلك الإدارات.

ولعل ذلك يجعلنا نعود إلى لوائح انتخابات الأندية وشروط عضوية إداراتها وآلية اختيار القوائم الانتخابية ومايجب أن يتم لتجنب تدوير أسماء متتالية لسنوات عديدة دون أن تقدم أي شيء يذكر.

وفي هذا السياق تحدث أحمد خواجه رئيس نادي الأنصار سابقاً لـ ” الوئام قائلاً” هناك العديد من الأشخاص يدخلون في مجالس إدارات الأندية دون أي فائدة تذكر فقط تكملة عدد للمجلس ويكون من المقرين للرئيس وأعضاء المجلس بحيث لا يعترض ولا يناقش وهمه الأكبر ظهوره الإعلامي والبعض من رؤساء الأندية يحبذ هذه الفئة للتغطية على الأخطاء والتجاوزات بمعنى لايهش ولاينش ” وتابع الرئيس الأنصاري السابق ” نتمنى أن يكون هناك تقييم من قبل مكتب الهيئة لكل عضو ومدى استفادة النادي منه وتكون فترة تواجده في النادي كفترة الرئيس لمدة محددة كحد أقصى ثمان سنوات أي بمعنى فترتين انتخابية”.

ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تجاهل مثل تلك الإشكالية الكبيرة والتي قد تعاني منها بعض الأندية وتؤخر كثيراً عملية التطوير والتجديد ومواكبة المتغيرات السريعة ، واحتياجات الشباب والأندية على حد سواء، وهذا الأمر قد يضعنا أمام خيارات يجب أن يتم تطبيقها بمهنية عالية فعلى سبيل المثال وضع آلية لتقييم عمل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي ومستقل ووضع حد معين لتواجد متكرر لأسماء معينة في أندية وعلاقة تلك الأسماء ببقية أعضاء المجلس وكذلك رئيس النادي حتى يتم القضاء على الاحتكار الإداري في أنديتنا مستقبلاً وعدم فتح مجال لما من شأنه أن يوقف مسيرة النباء أو يؤخرها.

كل تلك الإشكاليات تضعها الجماهير الرياضية على طاولة مسؤولي الرياضة في المملكة وكلها أمل في أمير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة لزيادة فاعلية إدارات الأندية وجعلها محيط يتسع للجميع وفقاً للكفاءة والمهنية العالية وجودة العمل.