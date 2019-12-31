مؤسسة التقاعد تكشف حقيقة ما يتم تداوله عن فتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، الثلاثاء، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بفتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع.

وحذرت مؤسسة التقاعد من انتشار عدد من الأخبار غير الصحيحة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي سواء باسم المؤسسة أو قيادتها الإدارية العليا.

جاء ذلك عقب انتشار خبر في أحد المواقع على شبكة الإنترنت ومنسوب بشكل غير دقيق لإحدى الصحف المحلية من خلال رابط وهمي يتضمن بعض الأخبار الملفقة والتصريحات المكذوبة على لسان المؤسسة وإدارتها العليا ويتضمن الدعوة لفتح محافظ استثمارية بعائد مرتفع.

وتؤكد المؤسسة العامة للتقاعد لجمهورها ومتابعيها بأن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحسابها الرسمي على تويتر، وماعدا هذا فإنه لا يمت للمؤسسة بصلة، وليس لها به أية علاقة.