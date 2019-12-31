بدء تطبيق قرار #العمل_الليلي غدا

أكدت وزارة العمل أنه سيتم البدء من غد الأربعاء في تطبيق قرار العمل الليلي.

وقالت الوزارة أن ذلك يأتي تزامناً مع السماح لبعض الأنشطة التجارية بالعمل لمدة ٢٤ ساعة والذي سيوفر مزيداً من الفرص الوظيفية؛

و أفادت الوزارة في تغريدة لها على الحساب الرئيسي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبدأ غداً الأربعاء تطبيق قرار العمل الليلي والذي يمنح العاملين العديد من المزايا ويحفظ حقوقهم وواجباتهم.

ونشرت الوزارة انفوجرافيك أوضحت فيه ضوابط و تعويضات ومزايا العمل الليلي و موانعه جاء كالتالي.