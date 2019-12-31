“المركزي الكويتي” ربط خدمة نقاط البيع بين الكويت والسعودية عبر #الشبكة_الخليجية

أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من ربط أجهزة نقاط البيع في الكويت والسعودية من خلال الشبكة الخليجية، ما يتيح لعملاء البنوك سداد ثمن مشترياتهم في البلدين مباشرة عبر شبكة المدفوعات الخليجية، بدلا من استخدام الشبكات العالمية بداية من الأربعاء، وذلك في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تطوير البنية التحتية لنظم الدفع وتوظيف أحدث النظم والتقنيات المتبعة عالميا في هذا المجال، وسعيا إلى تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك.

وأشار محافظ المركزي الكويتي محمد الهاشل، إلى أن هذه الخطوة ستوفر مجموعة من المزايا للعملاء، حيث سيستفيد حاملو البطاقات المصرفية الصادرة من البنوك، سواء في الكويت أو السعودية، من انخفاض الرسوم المصرفية المحتسبة على مشترياتهم، إضافة إلى انخفاض قيمة فرق العملة، وذلك عند تحويل تكلفة الشراء إلى العملة المحلية.

ولفت إلى أن استكمال الربط بين الشبكتين يؤدي إلى رفع كفاءة العمليات، إضافة إلى تعزيز مستوى الأمان، حيث يتطلب إتمام عملية الدفع إدخال الرقم السري للعميل، ولا يكتفى بالبطاقة والتوقيع على الوصل، مما يقلل من مخاطر عمليات الاحتيال، ويعزز من سرية المعلومات.