عاجل.. صحة المدينة تكشف ملابسات انقطاع المياه عن مستشفى الملك فهد وسقوط أحد المرضى

أوضحت صحة منطقة المدينة المنورة ملابسات انقطاع المياه عن مستشفى الملك فهد، وسقوط مريض.

وقال بيان لصحة المدينة المنورة إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية عن انقطاع المياه في مستشفى الملك فهد العام، فقد أوضح المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة بأنه عند تمام الساعة التاسة وخمسة وأربعون دقيقة من مساء الاثنين حصل انكسار في خط المياه الرئيبس وكإجراء احترازي في مثل هذه الحالات فقد تم إغلاق المياه عن مبنى المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتويه وجرى إصلاح الخلل خلال مدة لم تتجاوز ثلاث ساعات وإعادة المياه للمبنى.

وأما فيما يتعلق بسقوط المريض، فقد كان حادثا عرضيا متزامنا مع فترة انقطاع المياه، حيث سقط داخل دورة المياه أثناء تواجده فيها وعلى الفور تم تقديم الإجراءات الإسعافية الطبية اللازمة له في حينه، وفقا لبيان صحة المدينة المنورة.

وأكد المتحدث الإعلامي حرص صحة المدينة المنورة على سلامة المرضى والمستفيدين من خدمات كافة مرافقها الصحية، وأنه سيتم من خلال فريق الجودة وسلامة المرضى، ومركز تجربة المرضة، مراجعة الحدث للتحقق من جودة وسلامة الإجراءات وفق السياسات والمعايير المتبعة في هذه الأحداث.