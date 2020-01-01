20 إصابة متفرقة في حادثين منفصلين بمنطقه عسير

صرح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري انه باشرت فرق الهلال الأحمر حادثين منفصلين في منطقه عسير نتج عنه ٢٠ اصابه متفرقه.

وتفصيلا قال الشهري : ان عمليات المنطقة تلقت البلاغ الاول أمس عن حادث تصادم ثلاث سيارات على طريق عقبه ضلع وتحديدا في قرضه قبل النفق الاول نجم عنه ١٢ اصابه منها ٥ اصابات خطيره ونقلت ٦ فرق اسعافيه تابعه لهلال عسير ١٠ إصابات لمستشفى عسير المركزي ومستشفى المحاله وإصابتين نقلت عن طريق فرق اسعافيه اخرى مشاركه بالموقع.

وأردف: انه وقع الحادث الثاني مساء يوم أمس الساعه ١٨:٣٤ في مربه امام مبنى التحليه طريق الحبيل وباشرت اربع فرق اسعافيه الحادث وتبين وجود ٨اصابات متفرقه جميعها نقلت لمستشفى الدرب عن طريق الفرق الاسعافيه.