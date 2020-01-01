ترامب: لا نريد حرباً مع إيران وأعتقد أنها لا تريدها أيضاً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لا يريد حربا مع إيران، معربا عن اعتقاده أن طهران لا تريدها أيضا.

وقال ترامب إنه تم التعامل مع الوضع في العراق “بشكل جيد جدا”، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن صباح اليوم عن نشر 750 جنديا أمريكيا بشكل فوري بعد مهاجمة السفارة الأمريكية في العراق.

وقال إسبر في بيان: بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب، سمحت بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد الفوري التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية رداً على الأحداث الأخيرة في العراق.

وأضاف: سيتم نشر حوالي 750 في المنطقة فورًا ، وسيتم إعداد قوات إضافية للنشر على مدار الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أن هذا النشر يعد إجراء مناسبا وقائيا تم اتخاذه استجابة لمستويات التهديد المتزايدة ضد أفراد ومنشآت الولايات المتحدة ، كما شهدنا في بغداد اليوم (الثلاثاء).

ستحمي الولايات المتحدة شعبنا ومصالحنا أينما وجدت في جميع أنحاء العالم.