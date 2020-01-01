الأمر بالمعروف: خطة ميدانية توعوية لإجازة منتصف العام الدراسي بمكة

يبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، تنفيذ خطته الميدانية مع أول أيام إجازة الربيع، لهذا العام ١٤٤١من خلال التواجد الميداني وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحث فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، عموم هيئات المحافظات ومراكز الهيئة بالمنطقة بتكثيف الحضور الميداني وتواجد الدوريات في الأماكن التي يكثر بها المتنزهون.

ويتركز العمل الميداني أثناء الإجازة على التوجيه والنصح والتوعية بالرفق واللين والكلمة الحسنة، وحث الناس للتعاون على البر والتقوى وعلى إقامة الصلوات جماعة.

يصاحب ذلك توزيع مطبوعات الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية.

وتهدف الخطة إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تواجد فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لصلاة الجماعة، والحيلولة دون وقوع المنكرات. ومعالجة المخالفات في حال حدوثها بالتواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.