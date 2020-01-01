سواريز: أرغب بتجديد عقدي مع برشلونة

أكد مهاجم برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، الذي ينتهي تعاقده في يونيو (حزيران) 2021، رغبته في الاستمرار مع الفريق والتوصل إلى اتفاق لمد عقده.

وقال سواريز في مقابلة مع صحيفة سبورت المقربة من نادي برشلونة: “أشعر بسعادة في الفريق، ساعدني على الوصول للقمة، الأرقام والإحصاءات تثبت ذلك، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد”.

ومع بلوغه عامه الـ32 أصبح سواريز رابع أكبر هداف في تاريخ البرسا (190 هدفاً) بفارق 5 أهداف لتخطي النجم التاريخي المجري لاديسلاو كوبالا (194).

وصرح سواريز الذي انتقل إلى البرسا في 2014: “دائماً ما أقول إنه يجب تنحية التحديات الشخصية جانباً، لكن في مثل هذه الحالة عندما يفصلك قليل لمعادلة أو تخطي لاعب تاريخي مثل كوبالا، يشعر المرء بالفخر”.

وعقب قضاء عطلة أعياد الميلاد يعود سواريز الخميس، إلى تدريبات برشلونة استعداداً لمواجهة السبت المقبل، في الجولة 19 من الليغا أمام إسبانيول متذيل المسابقة في “دربي” كاتالونيا.