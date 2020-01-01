تفاصيل: وظائف من المرتبة السادسة حتى الثامنة بوزارة الاعلام #وظايف_شاغرة

أعلنت وزارة الإعلام عن توفر عدد 23 وظيفة إدارية وهندسية وإعلامية وتقنية (للرجال والنساء) من المرتبة السادسة حتى الثامنة بالمسميات والشروط التالية:

باحث تخطيط (المرتبة 8، رجال و نساء).

المتطلبات: ماجستير إدارة أعمال.

مهندس كهربائي مساعد (المرتبة 7، رجال فقط).

المتطلبات: بكالوريوس هندسة كهربائية.

محلل نظم (المرتبة 7، رجال ونساء).

المتطلبات: بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

محاسب مساعد (المرتبة 6، رجال فقط).

المتطلبات: بكالوريوس في أحد التخصصات (محاسبة، إدارة مالية، تمويل واستثمار).

مصمم داخلي مساعد (المرتبة 6، نساء فقط).

المتطلبات: بكالوريوس تصاميم وفنون تخصص (تصميم داخلي).

باحث تسويق (المرتبة 6، رجال ونساء).

المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تسويق.

مأمور علاقات عامة (المرتبة 6، رجال ونساء).

المتطلبات: بكالوريوس إعلام تخصص علاقات عامة.

باحث إعلامي مساعد (المرتبة 6، رجال ونساء).

المتطلبات: بكالوريوس إعلام.

مترجم (المرتبة 6، رجال ونساء).

المتطلبات: بكالوريوس لغات وترجمة تخصص (لغة إنجليزية أو لغة فرنسية).

باحث تنظيم مساعد (المرتبة 6، رجال ونساء).

المتطلبات: بكالوريوس إدارة أعمال تخصص اقتصاد.

باحث قانوني (المرتبة 6، رجال).

المتطلبات: بكالوريوس قانون.

ومن الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الوزارة وأن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقًا صحيًّا وأن لا يتجاوز العمر (40) سنة.

أما الوثائق المطلوبة فهي: صورة من المؤهلات العلمية الموضحة لكل وظيفة وصورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

من له سابق خدمة على بند الأجور أو القطاع الخاص يلزم تصديقها من التأمينات الاجتماعية.

صورة مصدقة من معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من جامعة خارج المملكة.

ويتم التقديم من خلال بوابة التوظيف بموقع وزارة الإعلام عبر الرابط التالي:

https://careers.media.gov.sa

اعتبارًا من يوم الأحد القادم 1441/05/03هـ حتى نهاية دوام الخميس الموافق 1441/05/8هـ.