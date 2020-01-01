مطوفو العرب توقع محاضر لخدمة 110 الآف حاج من 4 دول عربية

وقعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية على محاضر لخدمة قرابة 110 الاف حاج من أربع دول عربية مع مكاتب شؤون حجاجها وذلك بمقرها في برمج مطوفي العرب .

وستتولى المؤسسة تقديم الخدمات لأكثر من 80 ألف حاج مصري بعد إجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس المطوف عباس قطان مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج المصريين اللواء أشرف جاويش بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

من جهته ثمن اللواء أشرف جاويش الخدمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفيين للحجاج المصريين ، مشددا على أن اللقاء كان مثمر وفعال سواء مع وزارة الحج أو مؤسسة الطوافة وباقي المؤسسات الخدمية للعمل على إنجاح موسم الحج.

ولفت جاويش لوجود تطورات كبيرة ستشهدها موسم الحاج القادم بالنسبة للحاج المصري تشمل الفنادق والإعاشة والتنقلات داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي ذات الإطار وقعت المؤسسة ممثلة برئيسها المطوف المهندس عباس قطان إتفاقية مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبي محمد العباني لتقديم الخدمات ل7800 حاج ليبي سيقدمون هذا العام لأداء الفريضة.

من جانبه أبدى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبي رضاه التام عن الاجتماعات التي أثمرت حل كل المعضلات التي تواجه الحاج الليبي ، مشيرا إلى أن هناك أمور كثيرة ستتحسن على مستوى الخدمات في مشعر منى بجانب سرعة فتح المسار الإلكتروني والتأشيرة الإلكترونية التي تمكن الحاج الليبي من الحجز مبكرا ، بجانب نقل الحجاج ، مقدما شكره لكافة الجهات الحكومية السعودية لتذليل العقبات للحجاج الليبيين.

بدوره قدم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت المهندس فريد أسد عمادي شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان على جميع الخدمات المميزة التي قدمت للحجاج الكويتيين .

جاء ذلك بعد توقيع المحضر الرسمي لخدمة الحجاج الكويتيين البالغ عددهم 8 الآف حاج مع رئيس المؤسسة المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري.

وشدد عمادي على أن هناك تعاون مثمر وطويل مع وزارة الحج ومؤسسة مطوفي الدول العربية كشركاء نجاح في رفع جودة الخدمات وحل المعضلات لحج سليم وأمان.

وفي ذات السياق ناقش رئيس المؤسسة المهندس المطوف عباس قطان ونائبه المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجمهورية الصومال الفيدرالية شيخ نور محمد حسن الخدمات المقمة ل 11500 حاج صومالي سيقدمون هذا العام لأداء فريضة الحج .

وشدد المطوف عباس قطان على أن المؤسسة حريصة على تقديم أجود الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والرفع من كفاءة كل العاملين في المؤسسة لضمان تجويد الخدمة.

ويؤكد نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بياري على تحول المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة ، سيرفع مستوى الخدمات ويجودها وهو الأمر الذي تعمل عليه المؤسسة خلال الفترة القادمة وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله .