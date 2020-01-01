هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين في مطار ليبي

قالت إذاعة “إر.إف.إي” الفرنسية، إن القيادي بالجماعة الليبية المقاتلة المقيم في تركيا عبدالحكيم بلحاج، هو وسيط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأكدت الإذاعة الفرنسية، أن تركيا نقلت المرتزقة السوريين عبر الخطوط الجوية التي يمتلكها بلحاج (Ajniha).

لافتة إلى أن أنقرة تهدف إلى إثارة الفوضى في ليبيا تمهيداً لغزوها، مؤكدة أنه أنه تم رصد تحركات مكثفة لمقاتلين قادمين من تركيا عبر مطار معيتيقة في رحلات غير مسلحة مسجلة، موضحة أن أحد المسلحين ظهر في أحد مقاطع الفيديو بلهجة سورية، قائلاً: “لقد جئنا للدفاع عن الإسلام في ليبيا، نحن الجيش الحر” في إشارة إلى الجيش السوري الحر، وفقاً لما نقلته “بوابة إفريقيا” الإخبارية أمس الثلاثاء.

وأشارت الإذاعة الفرنسية، “إلى أنه ما بين الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة”.

وتابعت، “بينما تزداد التقارير عن وجود مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، ظهرت مقاطع فيديو، توثق وجود تلك الميليشيا في طرابلس، حيث أن قوات حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، تواجه أزمة في إحراز تقدم أمام قوات الجيش الليبي”.

وقالت مصادر لـ “إر.إف.إي”، إن “شركة الخطوط الجوية الليبية Afriqiyah Airlines وشركة الطيران Ajniha، التي يملكها الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس”، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق”.