ميسي يتفوق على أوزيل وكريستيانو في العقد الأخير

تصدر نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة الأكثر اللاعبين صناعة للأهداف من بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بالعقد الآخير.

كشفت شبكة سكواكا للإحصائيات، أن هناك 4 لاعبين فقط قدموا أكثر من 100 أسيست في بطولات الدوري، من بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2019، أي خلال العقد الأخير.

وجاء في الصدارة ليونيل ميسي بـ136 أسيست، ثم جاء في المركز الثاني مواطنه أنخيل دي ماريا بـ108 أسيست، ثم جاء في المركز الثالث الألماني مسعود أوزيل بـ106 أسيست، ثم جاء رابعاً توماس مولر بـ103 أسيست. بينما احتل كريستيانو رونالدو المركز 5 بـ95 أسيست.