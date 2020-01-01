مدير الأمن العام يدشن منظومة الخدمات الإلكترونية الموحدة لمنسوبي الأمن العام

في إطار الدعم اللا محدود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي عددا من الخدمات الإلكترونية التي خصصت لمنسوبي الأمن العام بمختلف المناطق من خلال الشبكة الداخلية للأمن العام والتي تضاف إلى جملة من الخدمات الأمنية الإلكترونية التي يقدمها الأمن العام للمواطن والمقيم وتسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من هذه الخدمات من منسوبي القطاع وتتمثل هذه الخدمات في التالي:

– خدمة المبادرات التطويرية التي تمكن منسوبي الأمن العام من طرح أفكارهم ومبادراتهم التطويرية التي تسهم في رفع مستوى الأداء وكفاءة العمل .

– خدمة المساعدات الإنسانية لمنسوبي القطاع التي خصصت للمساعدات المالية والعلاجية داخل المملكة وخارجها والإخلاء الطبي .

– خدمة الإجازات الإلكترونية التي تتيح لمنسوبي القطاع طلب وإنها الإجازات والحصول على الموافقة الالكترونية حسب التسلسل المعتمد في منح الإجازات الداخلية والخارجية.

– خدمة المستحقات المالية للمتقاعدين والمخصصة لمنسوبي الأمن العام والتي تغطي طلبات التقاعد والتعويضات ومكافآت نهاية الخدمة.

– خدمة التناقل الإلكتروني التي تم أتاحتها لكافة منسوبي الأمن العام ممن يرغبون التناقل بعد تحقيق معايير التناقل ووفقا للإجراءات النظامية حيث تم معالجة هذه الخدمة التي من شأنها أن تسهل على منسوبي الأمن العام إكمال مصوغات التناقل بيسر وسهولة.

– خدمة الانتدابات وخدمات المزايا المالية للمنسوبين التي يتم من خلالها الرفع بالانتدابات وإصدار متطلبات الانتداب النظامية ، إضافة الى خدمة المزايا المالية حيث تتيح هذه الخدمة الرفع بعدد 27 نوعا من البدلات والعلاوات والمكافآت وفق المسوغات النظامية.

– خدمة التعاون الدولي التي من خلالها يتم تنظيم عمليات الترشح لحضور الدورات والملتقيات الخارجية بما يتوافق مع مسوغات ذلك في النظام حيث تشمل كافة منسوبي الأمن العام والرفع عقب ذلك بمسوغات الصرف بطريقة الالكترونية تضمن سرعة الحصول على مستحقات الترشح ومباشرة المهام الخارجية.

من جانبه تقدم مدير الأمن العام بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية – حفظة الله – على دعمه وتشجيعه لكافة الإدارات التي أنجزت هذه المشاريع الهامة التي تؤطر العلاقة وترفع من وتيرة الأداء والانجاز وتختصر الوقت والجهد.

وقال الفريق الحربي، إن منسوبي جهاز الأمن العام يحظون كغيرهم من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية باهتمام ودعم سموه الكريم الأمر الذي ساهم في إخراج هذه المشاريع الى النور لتكون نواة لمشاريع خدمية الكترونية مستقبلية يسعى الأمن العام إلى تقديمها لمنسوبيه وهي بذلك إضافة هامة لما يقدمه الأمن العام من خدمات أمنية شمولية لكافة المواطنين والمقيمين عبر بوابة “آمن”.

وأضاف أن الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة لأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات التي خطت بخدماتها الإلكترونية إلى مراحل متقدمة ساهمت في رفع مستوى التعاملات الإلكترونية لمنسوبيه اختصارا للوقت والجهد والتقليل من العمل الورقي.