مديرية الدفاع المدني تدعو المواطنين والمقيمين الأخذ بأسباب السلامة أثناء الإجازة الدراسية

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمواطنين والمقيمين الأخذ بأسباب السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة منتصف العام الدراسي، سواء في المتنزهات العامة أو المدن الترفيهية أو الرحلات البرية.

وأكدت المديرية، أهمية إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة أثناء القيام بالرحلات البرية واختيار الأماكن الأمنة المناسبة ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة، والحرص على إشعال النار بعيدًا عن الخيام ومراعاة اتجاه الرياح وعمل التهوية المناسبة بالخيام عند اشتعال الحطب او الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون كما ينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم وتوفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة.

وأضافت المديرية، أنه من الأهمية التقيد بوسائل السلامة والأخذ بالأسباب للوقاية من المخاطر في المنازل بتجنب التحميل الزائد للوصلات الكهربائية وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية وألعاب الفيديو موصلة بالكهرباء بشكل مستمر خاصة أثناء النوم.

وطالبت المديرية بفصل الكهرباء عن الأجهزة غير الضرورية بالمنزل عند الرغبة في السفر، والحرص أثناء السفر على معرفة مخارج الطوارئ في مكان الإقامة وأرقام الاتصال عند حدوث حالة طارئة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

كما أكدت المديرية من عدم الدخول بالأماكن الصحراوية النائية مع أهمية التزود بالوقود والمياه وأجهزة الأستدلال وعدم الإعتماد على مركبة واحده مع ضرورة إشعار الأهل والأصدقاء عند الأتجاه للمواقع الصحراوية النائية ، متمنيين السلامة للجميع وقضاء إجازة سعيدة.