بالصور.. 7 إصابات في حادث انقلاب بالمخواة

باشرت فرق الهلال الأحمر بالمخواة حادث انقلاب أدى إلى إصابة 7 حالات من عائلة واحدة بين خطيرة ومتوسطة.

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنه وقع حادث انقلاب ظهر اليوم الأربعاء ونتج عنه إصابات عدة.

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 12:28 ظهر اليوم الأربعاء عن حادث انقلاب الموقع المخواه قبل محطة الجبل.

وأردف الزهراني “تم توجيه 3 فرق إسعافيه من الهلال الأحمر والقائد الميداني بقيادة عبدالله غرامه للموقع وفرقة من إسعاف الصحة وأيضاً الدفاع المدني وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود 7 إصابات بالموقع من عائلة واحدة منها 3 إصابات خطيرة، تم التعامل معها إسعافياً بالموقع ونقلت من قبل فرق الهلال الأحمر وفرقة إسعاف الصحة إلى مستشفى المخواة العام، وإصابة متوسطة و3 إصابات بسيطة تم التعامل معها أيضاً اسعافياً ونقلت لمستشفى المخواة العام عن طريق الهلال الأحمر.