تطابق شعار “الاتصالات السعودية” مع شركة أمريكية يضعها أمام موجة سخرية ومأزق قانوني

كشفت تقارير إعلامية عن أن شعار شركة الاتصالات السعودية “STC” الجديد يتطابق مع شعار شركة أمريكية شهيرة، ما قد ينتج عنه مطالبات قانونية دولية.

وقال تقرير لموقع صحيفة “عرب نيوز” بالإنجليزية إن إشادة المستهلكين بالمظهر الأنيق الجديد لشعار الشركة لم يدم طويلًا بالنسبة لـ”أكثر العلامات التجارية قيمة في الشرق الأوسط” ، حيث أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الشعار كان مطابقًا تقريبًا لـ CTS ، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة بتصنيع أجهزة الاستشعار والمحركات والمكونات الإلكترونية.

قام أحد مستخدمي تويتر ويدعى أحمد أمين بتغريد رابط إلى موقع CTS الرئيسي وقال: “هل تطابق شعار الشركة السعودية مع الشركة الأمريكية الشهيرة حظ أم حظ سيئ؟”.

ووفقا لتقارير أمريكية، فإنه على ما يبدو أن شركة الاتصالات السعودية وقعت في فخ الشركة المصممة لفكرة الشعار الأساسية والتي تطابقت مع شعار شركة أمريكية شهيرة، حيث ظهرت ” T ” هي نفسها في الشعارين مع تغيير اللون فقط.

ولكن مارك ضو، محاضر الدراسات الإعلامية في الجامعة الأمريكية في بيروت قال إنه “على الرغم من تشابه حرف” T ” بين الشعارين، إلا أن تنوع الخط والألوان واستخدام لون واحد على الصناديق يمكن اعتبار ذلك مختلفا وكافيا لتجنب اتهام السرقة، وهذا يحدث مع شركات كبرى حول العالم”.

وأضاف “أعتقد أنه ينبغي إجراء مناقشة جادة بين شركة الاتصالات السعودية ووكالاتها الإعلانية أو وكالة هوية العلامة التجارية للتحقق من أصل الشعار الذي تم اقتراحه للعميل وتم تبنيه في النهاية، وإذا اتضح أنها نسخة كربونية مع تعديلات جمالية من شعار CTS ، فعندئذ أعتقد أنه ينبغي اتخاذ تدابير ضد الشركة المصممة لأن ذلك يضع الشركة السعودية في مأزق”.

وأثارت مسألة تشابه شعار شركة الاتصالات السعودية مع الشركة الأمريكية موجة من التساؤلات والانتقادات والسخرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقال الأستاذ الجامعي عبيد العبدلي المهتم بمجال التسوق “هل شعار شركة الاتصالات السعودية توارد خواطر مع شعار الشركة الأمريكية؟ وكيف نفسره تسويقيا وقانونيا؟”.

وقالت إحدى المغردات “طلع اللي مصمم شعار الاتصالات سارقه من شعار شركة أمريكية واضح الموضوع، وشكل اللي هيفصل في الأمر المحاكم الدولية”.