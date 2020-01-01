32 ديسمبر 2019.. تاريخ لن تجده إلا في مطار الخرطوم

أثارت صورة لختم منسوب لجوازات مطار الخرطوم في السودان أسئلة ساخرة حول عدد أيام شهر ديسمبر 2019 وهل أصبحت 32 يوما؟.

ونشر ناشطون سودانيون صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أظهرت تأشيرة مدون بها ختم دائرة جوازات مطار الخرطوم بتاريخ 32 من ديسمبر 2019.

وقالت تقارير إعلامية سودانية أن مصدر بمطار الخرطوم أقر بوقوع الخطأ قبل تصحيحه لاحقا، لكن الخطأ لم يمنع مغردين من توجيه الانتقادات والسخرية من هذا النوع من الأخطاء الغريبة، وفقا لقناة الحرة.

وقالت هيفا في تغريدة إنها “لم ترتب بعد للعام الجديد، لذلك هي تتفق مع السودان ونخلي اليوم 32 ديسمبر!”.

وقال مغرد يدعى الزهراني في حسابه على تويتر “نظر لتعذر رؤية هلال يناير، فقد أتم السودان شهر ديسمبر 32 يوما”.