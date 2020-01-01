بمواصفات متطورة و سعر رخيص .. oppo تستهل 2020 بهاتف A91

تستعد شركة Oppo مطلع 2020 للكشف عن هاتف A91، بمواصفات متطورة وسعر منافس.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على شاشة من نوع AMOLEDبمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل وأبعاد “20:9”.

وسيعمل Oppo A91 بمعالج MediaTek Helio P70 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، وسيحوي بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، بخاصية الشحن السريع VOOC 3.0

وسيزود هذا الهاتف بكاميرا رباعية العدسة، بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، مزودة بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.

وستطرحه Oppo مع منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل “أندرويد-9″، وهياكل محمية من الماء والغبار، أما سعره فمن المتوقع أن يكون 285 دولار.