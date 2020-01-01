أرشيف #هشام_ملايكه يطارده .. “اعتذار عن إساءة قديمة” يخلف جدلا مجتمعيا واسعا

أثارت قضية هشام ملائكة الجدل وذلك على خلفية تداول تغريدات له وصفت بالمسيئة رغم مرور 7 سنوات على نشرها

ويشغل ملائكة بحسب مصادر منصبا حكوميا مهما .

و حظيت قضية ملائكة بجدل وردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما شهدت تفاعلا واسعا من قبل رواد تلك المواقع، خاصة بعد نشر “ملائكة ” عدة تغريدات أعلن فيها ما يشبه المراجعة و الاعتذار عما بدر منه قديما ومعلنا فيها أن تلك التغريدات كانت بسبب ظروف صعبة عاشها و لم يكن في حسبانه هذا التحول العظيم، و التقدم اللذين شهدتهما المملكة على يد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي،الأمير محمد بن سلمان، مقدما فيها اعتذاره للشعب السعودي و للقيادة و مجددا بيعته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

و ربما ما أثار الحوار الاجتماعي و النقاش حول تغريدات “ملائكة” هو إعلانه عن إعطائه فرصة في مشروع جدة داون تاون حسبما أشار في تغريداته

وقال هشام ملائكة في سلسلة من التغريدات على تويتر حملت عنوان ” اعتذار وتصويب ” : لقد كتبت تغريدات قديمة غير موفقة منذ 7 سنوات في وقت كنت أمر فيه بظروف صعبة، ولم يكن في الحسبان، أو التنبؤ بذلك التحول المذهل القادم للمكلة على يد سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، إن تلك التغييرات التي شهدناها لم يسبق لها مثيل في الرؤية وسرعة التنفيذ، علاوة على ذلك ملأتني تلك التغييرات بتفاؤل هائل، للمستقبل لي ولأولادي، اقتصاديا واجتماعيا، وثقافيا، الآن ونحن على عتبة 2020 ليس هناك مكان أفضل أود أن أتواجد فيه غير وطني العزيز كي أساهم في نهضته وتنميته

و أضاف ملائكة : خبرتي التي تمتد إلى 30 سنة إنها شهادة على الرؤية القوية لقيادتنا الحكيمة الحالية للممكلة أن المواطن كان لديه القليل من الأمل في المستقبل كما كنت يمكن الآن إعطاءه فرصة للمساهمة في مشروع وطني رائع مثل جدة داون تاون الذي كرمتني به في قيادتنا الحكيمة”

و تفاعل ناشطون و مشاهير مع قضية هشام ملائكة، و كان من بينهم الأمير، عبد الرحمن بن مساعد الذي أعلن عن استيائه مما بدر من قبل هشام ملائكة قديما و مستنكرا ما جاء في تغريداته واصفا إياه بالكاذب المغرض، بانيا رأيه على أن من أساء قديما في ملوك المملكة السابقين فقد أساء للملك وولي عهده و امتداحه لهما الآن لا يحصنه من تبعات الإساءة قديما.

وقال “بن مساعد” في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” : “من يسيء لأي عهد من عهود ملوكنا السابقين رحمهم الله فهو بالقطع أساء لملكنا وولي عهده حفظهما الله.. ولا يظن أنه اذا امتدح العهد الحالي فهذا يحصنه من تبعات اساءته لملوكنا رحمهم الله ..لمثل هؤلاء نقول ملكنا وولي عهده أكرم وأجل من مديحك ونعلم أنهم أكثر فضلًا مماقلت ونعلم أنك كاذب مغرض

ولم يمض وقت طويل من نشر تلك التغريدات حتى حذف هشام ملائكة حسابه الرسمي من موقع التواصل الاجتماعي تويتر تاركا خلفه حوارا اجتماعيا و نقاشا واسع بين مستاء غير قابل لاعتذاره وبين من يقول بالعفو عنه عما سلف منه قديما طالما راجع نفسه و أعلن عن خطأه و اعتذر